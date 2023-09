Via libera unanime dalla conferenza dei servizi istruttoria al progetto per la realizzazione di una, "voluto dal governo e interamente finanziato dai fondi Pnrr". Lo rende noto il Comune di, sottolineando che il progetto ha "ottenuto parere favorevole da tutti gli enti e ...... come nel caso di, che potrà contare su 140 milioni di euro da stanziare in svariati interventi. Uno in particolare, però, sta sollevando un gran polverone: lache condurrà dal ...

Cabinovia a Trieste, via libera dalla conferenza dei servizi Agenzia ANSA

Via libera della conferenza dei servizi alla cabinovia di Trieste RaiNews

TRIESTE - Il capoluogo del Friuli Venezia Giulia avrà una cabinovia. Quest'oggi infatti, venerdì 22 settembre, il progetto per la sua realizzazione ha ottenuto il parere ...Via libera unanime dalla conferenza dei servizi istruttoria al progetto per la realizzazione di una cabinovia a Trieste, "voluto dal governo e interamente finanziato dai fondi Pnrr". Lo rende noto il ...