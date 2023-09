Buzzi | Assumevo quelli che mi dicevano loro Incastrato dalla Sx

Leggi su affaritaliani

(Di venerdì 22 settembre 2023) Salvatore, considerato uno dei principali artefici insieme a Carminati del sistema cosiddetto "Mafia Capitale" è uscito dal carcere e ha voglia di raccontare la sua verità. Il suo è un attacco diretto verso l'ex presidente della Regione Lazio ed ex segretario del Pd Nicola Zingaretti ma anche contro la sinistra in generale e il sistema delle coop. "Sto pagando - si sfogacon L'Identità - per essermi fatto corrompere da quella sinistra che prima mi ha utilizzato e oggi non mi vuole più sentire. Posso dire, però, che nelle mie cooperative il convento era ricco e i frati poveri, non come invece accade in quelle cooperative vicine a Soumahoro". Segui su affaritaliani.it