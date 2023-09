Bundesliga 2023 2024 | Guirassy ancora a segno | lo Stoccarda vince e sale al primo posto

Leggi su sportface

(Di venerdì 22 settembre 2023) Quarta vittoria in cinque partite per lo, che nell’anticipo del quinto turno diha sconfitto per 3-1 il neopromosso Darmstadt.protagonista Serhou, che grazie alla sua doppietta è salito a quota 10 gol (in sole 5 gare!), consolidando il suonella classifica cannonieri.provvisorio anche per lo, chea quota 12 punti scavalcando temporaneamente Bayer Leverkusen e Bayern Monaco. Eppure non è stata una passeggiata perché gli ospiti si erano portati avanti al 17? con un autogol di Zagadou. Loha però ribaltato la situazione con Millot ee, nel finale, ...