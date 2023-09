Buffon | “La Nazionale ha avuto fortuna nel trovare Spalletti libero”

Buffon : “Io ct della Nazionale? Per ora faccio il corso da direttore sportivo” “Il ruolo di capo delegazione mi incuriosiva molto. Poteva essere il vestito adatto per me, poi il fatto di ritornare in un ambiente che conoscevo ...

Buffon : “Spalletti l’uomo giusto per la Nazionale. Fischi a Donnarumma? Non è bello” Gianluigi Buffon è stato ospite questa mattina ai microfoni di Radio Serie A con Rds, in una chiacchierata in cui ha trattato diversi temi. Primo ...

Calcio : Nazionale. Buffon 'Ruolo capo delegazione mi incuriosiva molto' "Credo che sia il vestito adatto per me in un ambiente che conosco bene", dice il dirigente azzurro MILANO - "Il ruolo di capo delegazione mi ...

Calcio : Nazionale. Buffon "Ruolo capo delegazione mi incuriosiva molto" "Credo che sia il vestito adatto per me in un ambiente che conosco bene", dice il dirigente azzurro MILANO - "Il ruolo di capo delegazione mi ...

Buffon : “Contento per l’incarico in Nazionale. Juventus? Non ci si annoia mai..” Gianluigi Buffon è stato ospite di Super Tele, trasmissione di Pierluigi Pardo, in cui l’ex portierone della Juventus ha parlato del suo nuovo ...