Bruno Vespa in Ucraina con il jet di un imprenditore condannato per riciclaggio

(Di venerdì 22 settembre 2023)incon un jet I soldi Rai all’perDomani, di Giovanni Tizian e Stefano Vergine, pag. 6 Un affidamento diretto da quasi 26mila euro. Per portare avanti e indietro da Leopoli, la prima cittàal confine con la Polonia, la squadra di Porta a Porta,compreso. Tanto è costata, solo per spese di trasporto aereo, la puntata speciale andata in onda il 15 aprile del 2022 su Rai 1. Era il venerdì prima di Pasqua e il giornalista più famoso della tv pubblica aveva deciso di trasmettere il programma in diretta dall’, dove da due mesi era iniziata l’invasione su larga scala della Russia. “Speciale di Porta a Porta del Venerdì Santo: in diretta dalla Cattedrale di Leopoli, ...

"Paga, se non lo fai ti avveleno il vino". C'era anche l'azienda vinicola di Bruno Vespa tra le vittime del ricatto via web che è costato una condanna a quattro anni di carcere ad un 48enne di Trieste, già protagonista di estorsioni online in passato: David Sirca nel 2019 ...

Nuovi guai a Roma per un esperto informatico di 48 anni: nel 2019 era stato condannato per aver ricattato una famiglia di Gallarate, chiedendo grandi cifre in bitcoin ...Il conduttore a Domani aveva detto che non c'erano voli di linea. Per questo la Rai aveva pagato 26mila euro per un jet privato. Ma i voli c'erano e a costi di molto ridotti ...