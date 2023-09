Brasile | Corte dà ragione agli indios sulle terre occupate

La Corte Suprema del Brasile ha stabilito che gli insulti omofobi d'ora in poi potranno essere puniti anche con il ...

La Corte Suprema del Brasile ha stabilito che gli insulti omofobi d’ora in poi potranno essere puniti anche con il carcere . La sentenza, emessa ...

La libertà di pensiero è una cosa. Alimentare odio e discriminazione no: è un reato. Lo dicono in Brasile mentre in Italia una parte di reazionari ...