Brambati | “Inter delusione in Champions | ma forse pensa allo Scudetto…”

(Di venerdì 22 settembre 2023) Massimo, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla prestazione dell'inLeague

L’Inter viene da tre vittorie consecutive in campionato ed è a punteggio pieno in classifica. Massimo Brambati ne è rimasto piacevolmente sorpreso e ...

Parlando dei protagonisti della prossima giornata di campionato, Massimo Brambati segnala due giocatori chiave per il derby Inter-Milan . L’ex ...

Nel weekend ripartirà il campionato di Serie A dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. Occhi puntati sul derby fra Inter e Milan a cui ...

Primo stop stagionale, ma parziale, dell’Inter in Champions League. Pareggio contro la Real Sociedad, Brambati ne approfitta e parte con le critiche ...

... ed Evaristo Beccalossi , ex calciatore, tra le altre, die Brescia, e attuale capo ... con anche le partecipazioni occasionali di Luciano Moggi, Fabio Santini, Massimoe Giacomo Ferri. ...A rivelarle è il procuratore ed ex difensore, Massimo, che nel corso della trasmissione ...5 - 8 più bonus, ma il procuratore decise di andare a bussare all'. La Juve è venuta a saperlo ...

TMW RADIO - Brambati: "Inter, Inzaghi punta allo scudetto Napoli ... TUTTO mercato WEB

Brambati: “Delusione Inter, ad Inzaghi è andata di lusso anche se forse quest’anno…” fcinter1908

"Gli è andata di lusso pareggiare questa partita che era quasi persa e anche meritatamente", commenta Brambati ...Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha analizzato il pareggio dell’Inter in Champions avvisando il Milan in chiave scudetto Intervenuto a TMW Radio, Massimo Brambati ha lanciato indirettame ...