Braga-Napoli | Garcia ed il nuovo modulo in fase di non possesso | ecco cosa ha cambiato

(Di venerdì 22 settembre 2023) L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si è soffermata sulla sfida tradal punto di vista tattico. Nell’ultima sfida delcontro ilin Champions League, l’allenatoreha apportato significative modifiche tattiche indi nonrispetto alle partite precedenti. E’ quanto analizzato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno che ci informa di come, nel tentativo di semplificare la difesa e ridurre gli spazi concessi all’avversario, ilha abbandonato il 4-4-1-1 indi nona favore del 4-5-1. Questo cambiamento ha comportato un pressing posizionale più conservativo, mirato a sporcare le linee di passaggio degli ...

Secondo alcune voci venute fuori nel post Genoa, il patron Aurelio De Laurentiis non era molto tranquillo in merito al suo Napoli. Il k.o con la ...

Ancora senza goal Kvicha Kvaratskhelia , che non si è reso protagonista di una prestazione memorabile, seppur non negativa. Prosegue il digiuno ...

Continua il periodo no di uno dei pilastri del Napoli dello scudetto, anche a Braga il camerunese ha deluso le aspettative. È uno dei grandi ...

Vince ma non convince in quel di Braga il Napoli di Rudi Garcia. Dagli stessi portoghesi arrivano infatti espliciti reclami sul risultato ...

In casa Napoli si continua a discutere del futuro di mister Rudi Garcia . Dopo le polemiche dei scorsi giorni, la vittoria contro il Braga è ...

Ildopo il successo in Champions League contro ilprova a ripartire anche in campionato. Sulla strada dei tre punti c'è il Bologna di Thiago Motta . Garcia per il match del Dall'Ara sceglie ...I partenopei facevano fatica a creare occasioni davvero pericolose, ma ci ha pensato la difesa dela combinare il pasticcio e regalando tre punti al. Il disappunto proviene ancora una ...

'Garcia non ha indovinato, il destino sì. Il bello del calcio è anche il suo lato irrazionale': è il pensiero di Italo Cucci.Gli azzurri ritornano in campo nella quinta giornata di Serie A. Tutte le informazioni su dove vedere il match Bologna-Napoli in tv e streaming.