Boxe | Iba Champions’ Night Monaco 2023 | programma | orario | tv e streaming con Abbes Mouhiidine e Cavallaro

(Di venerdì 22 settembre 2023) Tutto pronto per l’Ibadi Montecarlo, evento itinerante IBA in cui combattono i migliori e le migliorir del panorama pugilistico internazionale IBA. L’edizione insabato 23 settembre allo Chapiteau divedrà protagonisti anche due azzurri:e Salvatore, oro ai Giochi Europei e doppio argento Mondiale, sfiderà nei 92 Kg l’armeno Narek Manasyan, già sconfitto dall’azzurro nella semifinale iridiata a Tashkent. Il bronzo Mondiale, Salvatoreaffronterà invece il kazako Raiys Nurkanat nei 75 Kg. Sarà possibile seguire l’evento grazie alla diretta Youtube dell’IBA Boxing. Di seguito ildella ...

Il vice campione del mondo dei 92 kg tornerà a combattere sabato 23 settembre nell'iconico e prestigiosissimo Chapiteau Monaco per l'Champions' Night, evento itinerantein cui combattono i ......escludendo l'. Proprio su arbitri e giurie, sulla qualità dei verdetti, ha puntato l'attenzione il presidente federale Flavio D'Ambrosi (nella foto con Irma Testa). Sotto la sua gestione la...

Nelle competizioni di Gym Boxe sono richiamati i colpi non controllati e il pressing, per quanto non menzionato ai fini dei richiami si applica il regolamento del Pugilato IBA. Le valutazioni andranno ...