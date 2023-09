Borsa | Milano scende - 0 | 38% con l' Europa | scivola Italgas

Avvio di seduta negativo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna un calo dello 0,78%, l' Ftse All share un ribasso dello 0,76%. . 21 ...

Tra i best performers di, in evidenza ENI (+0,87%) e Moncler (+0,71%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Prysmian , che continua la seduta con - 1,60%. Giornata fiacca per Iveco , ...***: Europa apre in rosso,- 0,6%, Parigi - 1% (RCO). 22 - 09 - 23 09:02:01 (0171) 0 NNNN

Borsa: Milano apre in ribasso (-0,63%) La Gazzetta del Mezzogiorno

Borsa: Milano chiude in netto rialzo dell'1,64% - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

(ANSA) - MILANO, 22 SET - Avvio di seduta negativo per le Borse europee. Parigi cede lo 0,78%, Francoforte lo 0,63% e Londra lo 0,33%. (ANSA).Ultima seduta della settimana sui mercati azionari con Borsa Milano in calo dello 0,38%. Pirelli (-1,45%) e Italgas (-1,4%) zavorrano il listino, mentre Eni (+1,24%) e Moncler (+1,06%) chiudono in pos ...