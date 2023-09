(Di venerdì 22 settembre 2023) Non bastassero benzina, voli e carrello della spesa, arriva un altro rindestinato a colpire una porzione importante di popolazione italiana, quella che necessita di una badante. Stando a un report presentato da Assindatcolf e Fondazione studi Consulenti del lavoro, il costo della figura professionale è aumentato di circa 80 euro nel primo semestre del 2023 passando da da 1.146 a 1.224 euro al mese. L’aumento non riguarda solo la spesa media di una persona che si prende cura degli anziani, maaltre figure impegnate neidi. L’incremento più significativo è quello che riguarda le, il cui costo mensile nel primo semestre del 2023 è aumentato di 112 euro, passando da 747 a 859 euro. Più contenuto, invece, il rialzo per le ...

"Abbiamo alle spalle mesi incredibili, penso che rimarranno per sempre scolpiti nella nostra memoria, e speriamo non solo nella nostra. ...

Vincent Fatato (operator) 43% Cecilia Irene Massaggia (production secretary) 27% Tom Hardisty (... ore 21 : LA PALESTRA400 CALCI Il nostro consueto appuntamento con le news più calciabili ...... la zona della limitrofa Marghera venne attraversata dalindustriale. La rapida ascesa dell'... In pochi anni, il sovrasfruttamento degli stessi provocò uno schiacciamentoprimi 300 metri del ...

Boom di neole (sapete che cosa sono) a Pescara. E c'è chi le ... Gambero Rosso

Boom dei costi di badanti e baby-sitter: il caro prezzi si abbatte anche sui servizi di assistenza domestica Il Fatto Quotidiano

Si è rivelato un successo al di là di ogni aspettativa – grazie in particolare alla nutrita partecipazione di società bergamasche – il webinar organizzato dalla Camera di Commercio in ambito regionale ...È boom di remissioni in bonis per le cessioni dei bonus edilizi sia quelle “ex novo” possibili unicamente verso i soggetti vigilati (banche ed intermediari finanziari) sia quelle “ordinarie” ovvero ...