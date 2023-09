Bombola di gas esplosa a Casoria | è morto il 53enne rimasto ferito

Paura Casoria - esplode bombola di gas : un ferito Questa mattina i carabinieri della compagnia di Casoria e i vigili de fuoco sono intervenuti in via Padre Ludovico da Casoria 46 per l’esplosione ...

Napoli - esplode bombola del gas : grave 53enne L'esplosione in via Padre Ludovico da Casoria Una bombola di gas è esplosa in un’abitazione al civico 46 di via Padre Ludovico da Casoria, a Napoli, ...

Ultime Notizie – Asigliano - scoppia bombola di gas in una cascina : due ustionati Incidente sul lavoro ad Asigliano, nel vercellese. Due persone sono rimaste ustionate a causa dello scoppio di una bombola di gas in una ...

Samuel morto nel camper a fuoco - occhi puntati sulla bombola del gas : "Forse caricata oltre la soglia" Samuel Imbuzan, 10 anni, è morto il 31 agosto sulla spiaggia di Bados, vicino a Olbia, nel tragico incendio che ha coinvolto il camper sul quale il ...

Casarza Ligure - bombola di gas esplode e devasta una palazzina Una palazzina è stata fortemente danneggiata dall'esplosione di una bombola di gas avvenuta in un fondo dell'immobile in via Sottanis a Casarza ...