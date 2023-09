Bologna | schiaffi ai disabili | interdetti 12 operatori sociosanitari

(Di venerdì 22 settembre 2023) commenta Maltrattamenti e lesioni personali aiospiti in un centro socio - riabilitativo residenziale della provincia di: per questi reati sono indagati 12...

...l'interdizione dall'esercizio della professione per ordine del gip del Tribunale di, in ... che vicino all'ospedale di Budrio colpiva con degliun uomo che stava trasportando sulla ...... veniva avviata una più articolata attività di indagine da parte dei militari del NAS di, ... lesive in vari modi dell'integrità fisica (mediante percosse,, calci e spintoni) e psichica ...

Maltrattavano i disabili ospiti della struttura in cui avrebbero dovuto essere accuditi. Per questo alle prime ore di oggi, i carabinieri del Nas ...L’indagine partita da una denuncia che segnalava un disabile ripetutamente schiaffeggiato da una donna che lo spingeva su una sedia a rotelle. Ulteriori accertamenti tramite intercettazioni e riprese ...