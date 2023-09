Bologna | misure cautelari a 12 operatori Rsd per maltrattamenti

Leggi su iltempo

(Di venerdì 22 settembre 2023)(ITALPRESS) – Nelle prime ore di oggi, i Carabinieri del N.A.S. dihanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione della misura cautelare personale dell'interdizione dall'esercizio della professione nei confronti di 12di un centro socio-riabilitativo residenziale per disabili della provincia Felsinea – emessa dal G.I.P. del Tribunale disu richiesta della Procura della Repubblica di– indagati per i reati die lesioni personali posti in essere nei confronti degli ospiti. L'indagine scaturisce da una prima tempestiva attività posta in essere dai militari appartenenti alla Compagnia Carabinieri di Molinella (BO), intervenuti a seguito di una telefonata che segnalava un disabile ripetutamenteschiaffeggiato da una donna che lo ...