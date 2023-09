Bologna | Beukema | «Zirkzee è speciale | farà tanti gol»

(Di venerdì 22 settembre 2023) Le parole di Sam, difensore del, sul suo compagno di squadra Joshua: «Ha qualità uniche» Sam, intervistato dal Corriere dello Sport, ha parlato del suo compagno di squadra, Joshua, con dichiarazioni piene di entusiasmo per l’attaccante del. Di seguito le sue parole. «Joshua è davvero. È un mio amico. Ha qualità uniche. È forte. È veloce. Ha tutte le condizioni per essere un grande giocatore. E ha solo 22 anni. È molto giovane, ha già giocato in tre campionati, fatto la Champions League, la Serie A. E questa è la sua stagione. Segnerà gol. Ho fiducia in lui. E penso che anche la squadra sia davvero felice di averlo qui»

