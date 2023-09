Bologna | Beukema | «Pensavo che la Serie A fosse più complicata»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 22 settembre 2023) Sam, difensore del, ha parlato al Corriere dello Sport in vista del prossimo match diA contro il Napoli Sam, difensore del, ha parlato al Corriere dello Sport in vista del prossimo match diA contro il Napoli. OSIMHEN – «È uno dei migliori attaccanti del campionato e penso anche uno dei migliori attaccanti in Europa, in questo calcio moderno. Sarà una bella sfida per me, e anche per Lucumi’. Ma penso che anche per lui sarà una giornata difficile. Almeno spero».A – «più complicato. Penso di aver fatto abbastanza bene, mi sono adattato molto rapidamente al livello dellaA. È una conferma. So dove sono come giocatore. Posso gestire questo livello e voglio solo ...