(Di venerdì 22 settembre 2023) Si parte da 1-1,1 miliardi: rinnovo del taglio dell’Iva sul gas, sconto per i nuclei svantaggiati, oneri ridotti e 80 euro sulla social card per il caro benzina. Sgravi su autotrasporto a rischio

Nuovi sostegni per arginare il caro bollette. Un bonus benzina per tutelare gli automobilisti d alla corsa dei prezzi dei carburanti. Una ulteriore ...

Il provvedimento contiene anche altre misure: dalla sanità all'istruzione, passando per la... Capitolo. Le somministrazioni di gas metano per usi civili e per usi industriali ...... da affiancare o integrare nella card Dedicata a te; laal 31 dicembre dell'Iva al cinque ... A partire dal prossimo anno, quindi, le famiglie non potranno più continuare a pagare le...

Bollette, proroga degli aiuti. Mini bonus per i carburanti e sanatoria sugli scontrini non in regola Il Sole 24 ORE

Bonus benzina da 80 euro per le famiglie meno abbienti ... Orizzonte Scuola

Del Decreto Energia si discuterà oggi a partire dalle 9 durante la riunione preparatoria di uno dei due Consigli dei ministri previsti la prossima settimana, probabilmente già lunedì prossimo. Al mome ...Un decreto legge per «misure urgenti in materia di energia» e «interventi per sostenere il potere d’acquisto», messo a punto al ministero dell’Economia, approda oggi all’esame del preconsiglio dei min ...