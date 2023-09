Bimbo morto per overdose | trovati Fentanyl e altri farmaci nascosti in una botola dell’asilo nido

Lo scorso 11 settembre, il piccolo Bilal, 18 mesi, figlio di una coppia di origini serbe residente in Veneto, è morto all'ospedale di Portogruaro per ...

A Portogruaro , in provincia di Venezia, è morto in ospedale un bambino di 18 mesi . Tutta la storia appare intricata. A parlarne per primo è stato il ...

Il bimbo di un anno morto in un asilo nido a New York City è morto a causa di un chilo di fentanyl nascosto sotto un materassino dove i piccoli fanno ...

approfondimento Incidente Casal Palocco, youtuber al gip: "Sono distrutto" FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Lazio Incidente Roma, fiori e messaggi per ila Casal Palocco ...La tragedia è successa a Marzocca, vicino Senigallia. Undi 10 anni èin un scontro con un'auto mentre giocava con gli amici in bicicletta. La tragedia è avvenuta ieri pomeriggio intorno alle 17, quando ilè sbucato da una strada laterale, ...

Un asilo nido pieno di bimbi usato come covo per nascondere enormi quantità di droga piazzate proprio sotto i lettini e le cullette in cui venivano fatti riposare i piccoli. È quanto emerge ...I due dispositivi Sony che erano a bordo della Lamborghini non sono mai stati ritrovati dagli investigatori. Il nuovo filone per favoreggiamento rimane per ora contro ignoti Emergono novità sull'incid ...