Beukema | «Osimhen? Sarà una giornata complicata per lui | spero»

(Di venerdì 22 settembre 2023) Il Corriere dello Sport ha intervistato oggi Sam, difensore olandese del Bologna che questo week end affronterà il Napoli in campionato «Motta ci ha detto di guardare la partita contro il Braga per vedere un po’ cosa possiamo aspettarci. Per loro non e? stata una gara facile» Come si ferma? «Uh, e? uno dei migliori attaccanti del campionato e penso anche uno dei migliori attaccanti in Europa, in questo calcio moderno. Sara? una bella sfida per me, e anche per Lucumi. Ma penso che anche per lui sara? unadifficile. Almeno». Lo ha studiato? «Lui come faccio con gli altri attaccanti: come si muovono, cosa fanno, quali sono le qualita?, se e? veloce, il piede destro. Cerco sempre di farlo, e?una routine». E? ancora il Napoli la squadra da battere? «Sono i campioni. ...