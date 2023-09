Berlino e i migranti | imminenti finanziamenti a ong per l’assistenza in Italia Piantedosi | non ne sappiamo nulla | stupore di Palazzo Chigi

(Di venerdì 22 settembre 2023) La ministra tedesca: «Roma non sta rispettando il trattato di Dublino». E un portavoce afferma: «fondi a una ong per salvataggi in mare».: «Non ne

18 set 11:05 Darmanin: "La Francia non accoglierà i Migranti da Lampedusa" 'La Francia non accoglierà parte dei Migranti arrivati recentemente a ...

AGI - 'L'Italia non rispetta' il sistema di 'riammissione' previsto dalla Convenzione di Dublino 'e finché l'Italia non lo farà, non accoglieremo più profughi' sbarcati nel Paese . Lo ha dichiarato il ...Oraaspetta che Roma 'venga di nuovo incontro a noi' per adempiere ai 'suoi impegni', ha ...avrebbe annunciato un imminente finanziamento a delle ONG per un progetto di assistenza di...

Il ministro dell'interno tedesco: Roma deve adempiere ai suoi obblighi ha detto ricordando che nella Ue è stato concordato un meccanismo di solidarietà ...Ora Berlino aspetta che Roma "venga di nuovo incontro a noi ... avrebbe annunciato un imminente finanziamento a delle ONG per un progetto di assistenza di migranti sul territorio italiano e un ...