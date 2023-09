(Di venerdì 22 settembre 2023) MILANO - " Abbiamo ladel 97/98, con Simeone, Moriero…abbiamo fattogli auguri a. Per noi è stato il piùin assoluto". Parola di Beppe, ex difensore, ai ...

Giuseppe Bergomi ha parlato in esclusiva per ilGiornale.it del derby ormai alle porte tra l'Inter di Inzaghi e il Milan di Pioli

MILANO - " Abbiamo la chat del 97/98, con Simeone, Morieroabbiamo fatto tutti gli auguri a. Per noi è stato il più forte in assoluto". Parola di Beppe, ex difensore dell' Inter , ai microfoni di TvPlay. "Non è durato tanto, ma quando stava bene era immarcabile - ha spiegato ...Poi il valore del giocatore è sul lungo periodo, quindi ci stanno i Messi e i. Nella mia generazione ho marcato i Maradona, Vialli, Mancini…erano tutti qui. Ci confrontavamo con ...

Bergomi: "Ronaldo è il più forte. Siamo tutti nella chat dell'Inter 97-98" Corriere dello Sport

"I miei 44 derby, il primo gol e Ronaldo, il più forte di tutti". Beppe ... ilGiornale.it

"Abbiamo la chat del 97/98, con Simeone, Moriero…abbiamo fatto tutti gli auguri a Ronaldo. Per noi è stato il più forte in assoluto". Parola di Beppe Bergomi, ex difensore dell'Inter, ai microfoni di ...MILANO - "Abbiamo la chat del 97/98, con Simeone, Moriero…abbiamo fatto tutti gli auguri a Ronaldo. Per noi è stato il più forte in assoluto". Parola di Beppe Bergomi, ex difensore dell'Inter, ai ...