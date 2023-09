Bergamo | agenti in borghese arrestano due spacciatori mentre cedono hashish

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 22 settembre 2023). Altri due arresti per spaccio da parte della Polizia Locale cittadina: a finire dietro le sbarre sono stati due trentenni, colti in flagranza di reato, nel quartiere della Malpensata. Nell’ambito di un’operazione mirata alla prevenzione e alla repressione del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti in città, in particolare nella zona di via Paglia e in Malpensata, il Nucleo Interventi Sicurezza Urbana della Polizia Locale dicon tre pattuglie e l’unità cinofila, in collaborazione con una pattuglia della Polizia Locale di Osio Sotto, hanno condotto nel pomeriggio del mercoledì un’attività di controllo che ha portato a diversi risultati significativi in due luoghi distinti. Inizialmente le operazioni di controllo si sono concentrate nella zona di via Paglia, dove glihanno individuato e segnalato alla ...