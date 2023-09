Benevento guarda a Est | inaugurato il consolato del Kirghizistan

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 22 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiTaglio del nastro della prima sede consolare in Italia della Repubblica delalla presenza di tante cariche civili e militari della cittadina beneventana che ha accolto l’Ambasciatore delin Italia Taalai Bazarbaev. Un evento storico e tanto atteso che potrebbe aprire le porte a nuove opportunità sotto tutti i punti di vista, dal commercio, alla cultura e fino all’economia. Presente il sindaco Mastella e la senatrice Lonardo, il Prefetto Torlontano e tanti sindaci campani e della Basilicata. “Un evento importate – cosi’ inizia Antonio Castiello, Console in Campania – perché ci sarà l’opportunità per questa comunità che e’ molto presente in Italia e in Campania. La prima cosa che faremo sarà censirli. Da oggi i kirghisi sanno che potranno avere maggiore protezione e integrazione, che potrò seguirli, ...