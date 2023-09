Bei | 270 mln ad Acquedotto Pugliese per migliorare il servizio idrico

Leggi su iltempo

(Di venerdì 22 settembre 2023) ROMA (ITALPRESS) –i servizi idrici e di depurazione per fornire unpiù efficiente e resiliente a oltre 4 milioni di cittadini in Puglia e Campania. Questi sono i principali obiettivi del finanziamento verde (Green Loan) da 270 milioni di euro concesso dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) adS.p.A. (AQP). Nel dettaglio, le risorse della BEI sosterranno il programma di investimenti idrici e fognari per il periodo 2023-2027 di AQP che, oltre al finanziamento della Banca dell'Unione europea, riceverà ulteriori fondi provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).Grazie alle risorse della BEI e del PNRR, AQP prevede di realizzare circa 100 interventi di piccole e medie dimensioni al fine diulteriormente la preservazione e ...