Beach volley | World Tour 2023 Tris azzurro ai quarti nel Future di Cervia dopo la prima giornata

Leggi su oasport

(Di venerdì 22 settembre 2023) Sono già tre le coppie italiane certe di disputare idi finale ma il contingentepotrebbe ingrossarsi non poco nelladi domani, la seconda del tabellone principale deldi, ultima tappa italiana del. In campo maschile exploit della coppia emiliano romagnola composta da Giacomo Spadoni e Davis Krumins, marchia a fuoco ladi gare grazie al doppio successo 2-0 (21-17, 21-19) sui lituani Rumsevicius/Stasevicius e 2-1 (20-22, 21-19, 15-10) sui tedeschi Lorenz/Kulzer. Neici sono già anche Viscovich/Dal Corso che in mattinata avevano vinto il derby di semifinale del girone 2-0 (21-10, 21-8) contro Pizziolo/Raisa e nel pomeriggio in ...