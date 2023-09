Beach soccer | l’Italia supera la Romania e accede in semifinale agli Europei di Alghero!

(Di venerdì 22 settembre 2023) Tutto facile nei quarti di finale della EuroLeague per la Nazionale italiana maschile che batte 8-2 laalla. Gli Azzurri partono subito forte e in due minuti si trovano avanti 2-0 grazie alla rete di Genovali e all’autogol di Ionut, quindi Marian accorcia le distanze poco prima del primo intervallo.nel secondo tempo si porta sul 3-1 grazie a Giordani e allunga definitivamente nell’ultima frazione, con i romeni che, dopo il 4-1 firmato da Carpita, patiscono l’espulsione di Ionel. Quindi arrivano le marcature di Giordani, Zurlo, Fazzini e Remedi, con Marian che firma il momentaneo 5-2 e la personale doppietta. Ora gli Azzurri incontreranno il Portogallo domani, sabato 23 settembre, alle ore 18.00. Nell’altra, ...

La Svizzera non potrà difendere il titolo europeo nel beach soccer. Ott e compagni sono stati infatti battuti nei 1/4 di finale dalla Bielorussia per 4-3. Decisivo il punto allo scadere del secondo tempo di Bokach. Agli elvetici non sono bastati la doppietta di Ott. Si chiude con una vittoria per 4-2 il girone della Nazionale di beach soccer all'Euro League. Nella Beach Arena di Alghero gli azzurri battono la Bielorussia, in un match che vedeva le due squadre già qualificate ai quarti, e con l'Italia che conquista così il primo posto.

La Svizzera non potrà difendere il titolo europeo nel beach soccer conquistato lo scorso anno a Cagliari. Ott e compagni sono stati infatti battuti nei 1/4 di finale dalla Bielorussia per 4-3. Decisivo il punto allo scadere del secondo tempo di Bokach. Agli elvetici non sono bastati la doppietta di Ott.