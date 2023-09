Bayern Monaco | Tuchel ammette | “De Ligt meriterebbe di giocare al 100% | è in buona forma”

(Di venerdì 22 settembre 2023) Il tecnico del, Thomas, alla vigilia della gara di Bundesliga 2023/2024 contro il Bochum, ha parlato in conferenza stampa dello scarso impiego di Matthjis De: “Non si cambiano spesso i centrali, ma parliamo con ogni giocatore tutti i giorni. Matthijsdial, è in. Ovviamente capisco che non sia soddisfatto del minutaggio ma è un giocatore che fa gruppo, tutti devono farsi trovare pronti in ogni momento e Matthjis lo fa”. Ad ogni modo per i bavaresi c’è qualcosa da rivedere nella fase difensiva: “Bisogna fare tutto insieme, si può mantenere la porta inviolata anche mettendo due centrocampisti di contenimento. I gol concessi allo United sono stati un po’ strani ma cercheremo ...

Dopo la vittoria in Champions League contro il Manchester United, i campioni in carica della Bundesliga danno il benvenuto al VfL Bochum all’Allianz ...

Guida il Manchester City campione in carica con 126 punti, davanti a(122) e Real Madrid (108). Il ranking UEFA sarà importante 'per determinare le fasce che, nella prossima stagione, ...1 Tutti ne parlano bene ma alla fine non gioca mai. O quasi. Il caso Matthijs de Ligt è ufficialmente aperto in casaperché, in mezzo alle dichiarazioni di facciata, ce ne sono alcune che colgono nel segno e quelle del centrale olandese e quelle rilasciate oggi in conferenza stampa dall'allenatore ...

E' ufficiale, Julian Nagelsmann è il nuovo ct della Germania. E' stata la stessa federcalcio tedesca ad annunciare che il tecnico 36enne guiderà la nazionale agli europei di casa del 2024: Nagelsmann ...il modo di disimpegnarsi da centrale dell’ex Juve non piace a Tuchel, che ne evidenzia i limiti sul piano dell’impostazione e la scelta frequente di affidarsi ai passaggi in orizzontale piuttosto che ...