Battipaglia si ferma per Maria Rosa Troisi | questa sera la fiaccolata

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 22 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi è ferito alla gola mentre era in carcere, Marco Aiello, l’idraulico che ha ucciso la moglie, mercoledì scorso, in un raptus di follia per una presunta infedeltà. Le sue condizioni non sono gravi ma è stato necessario trasportarlo all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. Forse un gesto di disperazione dell’uomo, assalito dai rimorsi per il tragico gesto costato la vita alla donna, madre dei suoi figli di 7 e 9 anni, uccisa con un colpo alla gola sferrato nella cucina dell’abitazione di via Flavio Gioia 31 in località lido Lago a. Intanto la città della piana del Sele si prepara ad ospitare unaper ricordare, e tutte le altre vittime di femminicidio. Ad annunciare l’iniziativa ieri la sindaca di ...