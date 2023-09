Basket | Wembanyama | ' vincerò il titolo Nba | so che succederà'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 settembre 2023) San Antonio, 22 set. -(Adnkronos) - Non ci sono molti dubbi sul fatto che l'ingresso di Victorin Nba sia accompagnato da aspettative che, in epoca recente, trovano paragone solo con quanto accaduto a LeBron James nel 2003. Il francese, dal canto suo, non sembra avere alcuna intenzione di evitare il clamore o mitigare l'attesa che lo circondano. A poche settimane dal suo esordio con la maglia dei San Antonio Spurs, previsto per il prossimo 25 ottobre nella gara interna contro i Dallas Mavericks,ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano "L'Équipe" in cui, oltre a confermare la sua presenza con la nazionale alle Olimpiadi di Parigi 2024, si è lanciato in previsioni piuttosto ambiziose circa la sua carriera nella Nba. "Non è certo un segreto che vincere l'anello sia difficile, ma avrò pazienza perché so che ...