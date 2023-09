Basket femminile | la Virtus Bologna vola nel secondo quarto | batte Venezia e sfiderà ancora Schio in finale di Supercoppa Italiana 2023

Leggi su oasport

(Di venerdì 22 settembre 2023), Famila e. Le V nere ora in mano a Pierre Vincent dominano ile lo usano per tenere a bada l’Umana Reyer, sconfitta per 65-74 al PalaCrisafulli di Pordenone. Si fa sentire Olbis Andrè con 20 punti e 9 rimbalzi; ne segna 17 Cecilia Zandalasini, ma anche Ivana Dojkic si disimpegna bene con 15. Dall’altra parte 14 per Anna Makurat e 12 a testa per Matilde Villa e Lisa Berkani. Il primoè un bello show offensivo della Reyer di Andrea Mazzon, che con Cubaj, Fassina e le nuove arrivate si spinge fino al 13-4, trovando tanta armonia in zona d’attacco. Dojkic è la prima a cercare una reazione, ma si chiude sotto la spinta di Berkani: dopo 10? è 26-17. L’inversione di marcia è però tutta targata ...