Basket-DAZN | sodalizio completo | in streaming LBA e coppe europee

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 22 settembre 2023) Un’accoppiata che contribuirà a rendere la televisione in bianconero ancor più competitiva in vista del prossimo futuro. Il suoha affinato ufficialmente unche permetterà agli abbonati della tv indi poter godere delle maggiori competizioni cestistiche: dalla LBA allepassando per l’Ital, la grande pallacanestro passerà integralmente nella nuova casa.: tutta l’offerta della palla a spicchi sulla televisione inIl grandescende in campo con: si inizia il weekend del 23 e 24 settembre con la Frecciarossa Supercoppa e poi sabato 30 settembre con il primo turno della ...