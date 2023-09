Baseball | buona vittoria dell’Italia in amichevole | battuta 7-1 la Repubblica Ceca

(Di venerdì 22 settembre 2023) Unaper l’Italia del, che insupera 7-1 lain quel di Brno a pochi giorni dall’inizio degli Europei. Alla Draci Arena un incontro equilibrato tra due squadr che potrebbero ritrovarsi nei quarti di finale del torneo continentale. Gli azzurri hanno mandato sul monte Gabriele Quattrini in partenza, mentre la squadra di casa si è affidata a Martin Schneider. Una gara che ha visto un’Italia solida in ogni settore, con l’attacco capace di mettere a segno 15 valide (contro le 5 dell’avversaria) delle quali 5 extra-base. Oggi si replica, sempre sullo stesso diamante. SportFace.

Comincia bene il weekend di preparazione per l’Italia del Baseball verso gli Europei che occuperanno tutta la fine di settembre. A Prosecco, ...

... ti chiedono: 'Ti piace il' E tu rispondi: 'Mi piace il'', dice Cindy. ''Sei ... Un errore fatale per lariuscita del matrimonio. Un atteggiamento passivo di cui oggi Crawford si ...... il campionato professionistico didi Canada e Stati Uniti (uno dei fondatori, Jamie Moyer,... "Quando si lavora con l'infanzia, si tratta inparte di smontare queste immagini, e far ...

Baseball, Europei 2023: le favorite. Non solo Italia-Olanda. Concorrenza sempre più alta con Israele, Spagna e Germania OA Sport

Baseball: buona prima uscita dell'Italia contro la Svizzera OA Sport

Che il baseball in Europa sia spesso stato un fatto privato tra Italia e Olanda è fatto noto. Del resto, il team azzurro e quello olandese sono stati i dominatori assoluti per larga parte della parabo ...ROVIGO - Sipario e applausi scroscianti per l'Itas Mutua Baseball Softball Club Rovigo nel campionato di Serie A di baseball. I rossoblù domenica hanno chiuso la loro stagione ospitando, nell'ultimo t ...