Bari | a Conversano spunta l' avviso di passo parrabile più artigianale di sempre

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 22 settembre 2023) A, in provincia di, il proprietario di un garage ha chiesto agli automobilisti di non parcheggiare nei pressi dell'abitazione. Come avrà fatto? Con un regolare cartello stradale di 'carabile'? Non proprio... Il Codice della Strada regolamenta ilcarrabile agli articoli 3 e 22. Cos'è, di fatto, uncarrabile? In parole povere, è lo sbocco di un'area privata in un'area di uso pubblico. In corrispondenza di esso, è vietata la sosta di tutti i veicoli (compreso quello del titolare!), mentre è consentita per pochi minuti quella per carico e scarico di merci. Dev'esseree comunque segnalato con un apposito cartello, che contenga la denominazione del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, il numero di quest'ultima, il segnale di divieto di sosta e ...