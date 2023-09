Barcellona | Xavi | “Il rinnovo è pronto da giorni | l’annuncio arriverà presto”

(Di venerdì 22 settembre 2023) Il tecnico del, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Celta Vigo, ha parlato del suo imminentedi contratto: “Ilda. L’avevo detto che era tutto fatto. Quando siamo arrivati, le circostanze erano difficili e se vediamo dove siamo ora, la sensazione è che la situazione è migliorata. Ma questa deve essere la stagione dei risultati e del gioco. Sento il sostegno del presidente, soprattutto nei momenti brutti, ho grande fiducia ma bisogna restare umili perché le cose possono cambiare in qualsiasi momento. Questo è il, le aspettative sono enormi. Magari succedesse, ne sarei felicissimo, ma 15 anni è un ...

conferma in conferenza stampa di aver prolungato il contratto col Barcellona. Nelle scorse ore i media catalani parlavano di accordo raggiunto fino al 2025 ma il tecnico non ha voluto fornire dettagli. Incroci suggestivi, ma in casa blaugrana alla vigilia della gara contro i galiziani tiene banco il futuro di Xavi.

