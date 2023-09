... a +2 sul, che sabato riceverà il Celta di Rafa Benitez. Incroci suggestivi, ma in casa blaugrana alla vigilia della gara contro i galiziani tiene banco il futuro di. Il tecnico che ...Nella conferenza pre Barça - Celta Vigo: "Qui le aspettative sono terribili, è un ottovolante di sensazioni. Questa è la stagione dei risultati" 2023 archivio Image Sport / Calcio /Hernandez / foto Imago/Image Sport ONLY ITALY Domani il Barça gioca contro il Celta Vigo, l'ex squadra di Gabri Veiga che ha scelto di andare in Arabia Saudita in questa finestra di ...

BARCELLONA, RINNOVO PER XAVI - Sportmediaset Sport Mediaset

Barcellona, Xavi annuncia il rinnovo: “Tutto fatto, ma non resterò 15 anni” ItaSportPress

