Barcellona | UFFICIALE il rinnovo di Xavi | i dettagli

Cessione a sorpresa per il Barcellona , che piazza in prestito secco al Girona il difensore classe 2001 Eric Garcia .

UFFICIALE: Il Barcellona blinda Xavi. Il tecnico rinnova fino al 2025 TUTTO mercato WEB

BARCELLONA, UFFICIALE IL RINNOVO DI BALDE - Sportmediaset Sport Mediaset

Xavi ha rinnovato il suo contratto con il Barcellona fino al 30 giugno 2025, con opzione per un'ulteriore stagione. Di seguito il comunicato del club blaugrana: "L'FC Barcelona e l'allenatore Xavi ...Il Barcellona ha annunciato ufficialmente il rinnovo di contratto dell'allenatore Xavi Hernandez: il comunicato ...