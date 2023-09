L’attaccante del Barcellona , Robert Lewandowsku ha rilasciato alcune dichiarazioni ad As in cui parla del suo momento particolare in campionato, ...

Robert Lewandowski ha parlato in un'intervista ad AS, toccando il tema della fuga verso l'Arabia di molti giocatori dei campionati europei....

Chi è in Arabia chi in America, mentreè ancora qui, in Europa, e può puntare a scalare ... Certo, la distanza c'è ed è considerevole ma vista la sua intenzione di rimanere aper ...Roberta segno nella vittoria delin Champions League: rete numero 100 per il polacco Robertin tripla cifra. In- Anversa il centravanti polacco è andato a segno nel 5 - 0, segnando la sua centesima rete in Champions League. Il polacco è il terzo giocatore a riuscirci ...

Barcellona, Lewandowski segna e fa quota 100 in Champions League ItaSportPress

Quota 100 Lewandowski: è il terzo calciatore a raggiungere la tripla cifra nelle coppe europee TUTTO mercato WEB

L'attaccante polacco nella storia: 100 gol in tutte le competizioni Uefa, davanti a lui solo Messi e Cristiano Ronaldo ...Barcellona-Celta Vigo, dove vedere la gara valida per "LaLiga EA Sports" 2023/24 Diretta TV, streaming e probabili formazioni.