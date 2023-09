Barbie | una scena ispirata a Lo Squalo con protagonista Michael Cera tra i momenti tagliati

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 22 settembre 2023) Il direttore della fotografia diha parlato delle scene tagliate dal montaggio finale di, svelando che uno deiera ispirato a Lo. Dal montaggio finale disono state tagliate molte scene tra cui una cona Lo. In un'intervista rilasciata a Variety, il direttore della fotografia Rodrigo Prieto ha confermato che sono state girate molte sequenze che gli spettatori non hanno potuto vedere. I commenti sulle scene tagliate Prieto, commentando l'arrivo in formato IMAX dinelle sale americane previsto per il 22 settembre, ha sottolineato: "C'erano così tantiche sono stati. Ci ...