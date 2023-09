Bankitalia | parte il ' mystery shopping' | controlli in incognito agli sportelli

Anche la Banca d'Italia, come già l'Ivass nel campo delle assicurazioni e il settore privato,con il 'mistery shopping' dove suoi incaricati si presenteranno nelle filiali fingendosi semplici ...... al tasso medio di 4,65% (giugno 2023), con un rapporto rata - reddito pari al 30% (... glielo abbiamo chiesto: 'Le norme di legge prevedono un impegno dadel locatario, ovvero il ...

Bankitalia avvia i controlli in incognito: cos'è il mistery shopping Adnkronos

Bankitalia, aumenta domanda di tutela da parte di cittadini Agenzia ANSA

Gli incaricati si presenteranno in incognito presso alcuni sportelli bancari chiedendo informazioni e assistenza su prodotti e servizi bancari ...Verifiche in incognito agli sportelli bancari per capire in che modo vengono forniti informazioni e servizi ai clienti. Anche la Banca d'Italia, come già l'Ivass nel campo delle assicurazioni e il set ...