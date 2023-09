Bankitalia | parte il ‘mystery shopping’ | controlli in incognito agli sportelli

Nell'ambito della vigilanza, il mystery shopping, sottolinea, ''permetterà di meglio esaminare la relazione tra l'addetto allo sportello e il cliente avendo riguardo, ad esempio, alla ...Anche la Banca d'Italia, come già l'Ivass nel campo delle assicurazioni e il settore privato,con il 'mistery shopping' dove suoi incaricati si presenteranno nelle filiali fingendosi semplici ...

Bankitalia avvia i controlli in incognito: cos'è il mistery shopping Adnkronos

Bankitalia in incognito allo sportello. Parte la verifica dei servizi bancari Milano Finanza

Gli incaricati si presenteranno in incognito presso alcuni sportelli bancari chiedendo informazioni e assistenza su prodotti e servizi bancari ...Verifiche in incognito agli sportelli bancari per capire in che modo vengono forniti informazioni e servizi ai clienti. (ANSA) ...