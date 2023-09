Bambini ucraini evacuati in Italia | Incontri per i diritti dei minori

(Di venerdì 22 settembre 2023) Kiev segnala l’evacuazione di quasi 1.000in, rifugio e speranza in mezzo alla crisi L’orrore della guerra in Ucraina continua a colpire le vite dei più vulnerabili, i. Secondo il Commissario per iumani del Parlamento ucraino, Dmytro Lubinets, finora 974sono arrivati in, un atto di solidarietà che ha catturato l’attenzione internazionale. Incontro tra Lubinets e Antonio Sangermano Lubinets ha recentemente incontrato il Capo Dipartimento per la Giustiziale e di Comunità, Antonio Sangermano, per discutere deie delle sfide che affrontano questi giovani. Durante l’incontro, Lubinets ha sollevato gravi ...

La famiglia Mahdyk si è nascosta in un piccolo minivan in una zona non ancora occupata dai russi . È il 9 marzo del 2022 e sul parabrezza del minivan ...

Dall'inizio della guerra 974 bambini ucraini sono stati evacuati in Italia: così il Commissario per i diritti umani del Parlamento di Kiev , Dmytro ...

Dall'inizio della guerra 974sono stati evacuati in Italia: così il Commissario per i diritti umani del Parlamento di Kiev, Dmytro Lubinets, che ha incontrato il Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di ..."Oggi sono a Washington per rafforzare la nostra coalizione per difendere i, le famiglie, le nostre case, la libertà e la democrazia nel mondo", detto il leader ucraino nello Studio ...

Ucraina, Save the Children: “Bimbi rimandati sotto le bombe pure dalla Polonia” Il Fatto Quotidiano

Kiev, 'quasi 1.000 bambini ucraini evacuati in Italia' - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Occasione, per Zelensky, di ringraziare l'America: "Oggi - ha detto Zelensky, parlando inglese - sono a Washington per rafforzare la nostra coalizione per difendere l'Ucraina, i nostri bambini, le ...Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è attualmente a Washington per rafforzare la coalizione e difendere i bambini e le famiglie ucraine. Durante il suo soggiorno nella capitale americana, ha ...