Ballando con le Stelle | figlio di Rocco Siffredi nel cast | le sue parole

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 22 settembre 2023) Ildell'edizione 2023 dicon lesi arricchisce di un nuovo concorrente. In queste ore, infatti, sui profili Instagram e Twitter della trasmissione è stato svelato il nome del decimo protagonista. Lui è ildi un volto molto noto nel mondo dello spettacolo. La persona in questione è Lorenzo Tano,di. Il ragazzo non è molto avvezzo al mondo della televisione, tuttavia, ha deciso di accettare l'invito di Milly Carlucci e di tutta la squadra del talent show per cimentarsi in questa esperienza del tutto nuova per lui. A tal proposito, si sta allenando per cercare di arrivare in forma alla prima puntata del programma, prevista per il 21 ottobre. Ecco come si sta preparando percon le ...