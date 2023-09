Ballando con le stelle | colpaccio di Milly Carlucci | arriva il noto volto Mediaset

Leggi su tvzap

(Di venerdì 22 settembre 2023) News TV. Manca un mese esatto all’inizio della nuova edizione dicon lesi sta davvero impegnando per formare un cast ad hoc. Proprio questa mattina è stato svelato il nome di un nuovo concorrente che dopo tanti anni inè passato alla tv nazionale. Avete capito di chi si tratta? Leggi anche: Anastasia di, terribile vicenda alle Poste per lei: scatta la denuncia Leggi anche: Grande fratello, scoppia la lite tra i due concorrenti: pubblico sotto choc L’amato conduttore dipassa in Rai Sul profilo social dicon leta la conferma che Teo Mammucari sarà tra i concorrenti della prossima edizione, in partenza sabato 21 ottobre. ...