“Avrei spaccato lo spogliatoio” | assurdo Cassano | polemica su Kvaratskhelia

(Di venerdì 22 settembre 2023) Forte attacco al Napoli da parte di Antonio, finito nuovamente a parlare degli azzurri ed in particolare di. Tornerà a calcare il prato della Serie A il Napoli di Rudi Garcia, che dopo aver sconfitto di misura il Braga in Champions League è atteso al Dall’Ara di Bologna da Thiago Motta e soci. Quella in Romagna sarà quindi l’ultima delle tre trasferte consecutive per gli azzurri, che ritroveranno dunque il Maradona dopo oltre un mese già mercoledì 27 settembre contro l’Udinese. La sfida contro i bianconeri sarà senz’altro una delle più difficili per i partenopei, impegnati contro il club di Sottil appena tre giorni dopo l’incontro con il Bologna e, soprattutto, in piena emergenza difensiva. Gli esami strumentali hanno infatti evidenziato una lesione di basso grado al muscolo della coscia destra per Rrahmani, che lascerà gli ...

'Khvicha non è più l'illusionista che spariva e appariva in area tra uomini trasformati in birilli, e non lo è da un po'. Da aprile, se vogliamo; per la precisione dopo la sosta seguita a Torino - ...Alla Bobo tv: "Lui è un bravo ragazzo, ma io tirivoltato lo spogliatoio,tutto come a Madrid. Lui non l'ha fatto perché è un bravo ragazzo" Db Dimaro (Tn) 24/07/2023 - amichevole / Napoli - Spal / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Khvicha ...

Cassano: "Rinnovo Kvaratskhelia Al suo posto avrei spaccato tutto, come a Madrid!" CalcioNapoli24

Cassano: "Contratto Kvaratskhelia Al suo posto avrei spaccato tutto come a Madrid!" Tutto Napoli

Intervenuto alla Bobo Tv, Antonio Cassano ha parlato della situazione contrattuale di Kvaratskhelia: "La cosa più scandalosa è stata la risposta di De Laurentiis sulla notizia del rinnovo di Kvaratskh ...Contro tutti. Anche contro il professionista che era lì per difenderlo. E magari per fargli evitare il carcere. Follia giovedì mattina in tribunale a Milano, dove un avvocato è stato aggredito dal suo ...