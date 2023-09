Autonomia | Pagano | “Assegnare risorse in modo equo”

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 22 settembre 2023) ROMA – “Sull’si lavora per trovare soluzioni perché lepossano essere attribuite a tutti inequanime”. Lo ha detto il Presidente della I Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, Nazario(foto), intervenendo ieri in video collegamento dalla Camera alla terza edizione dell’Abruzzo Economy Summit. “L’importante è innanzitutto soppesare le materie, cioè fare inche non vi sia un allontanamento tra le regioni più ricche e quelle più ‘povere’. Credo sia necessario fare di tutto per far sì che non vi siano differenze regionali nella definizione dei cosiddetti LEP, i livelli essenziali delle prestazioni per non creare disparità tra un cittadino del Sud, della Basilicata, piuttosto che della Calabria, ma anche dell’Abruzzo, rispetto a chi vive in Veneto o ...