Automobile Club protagonista della Settimana Europea della Mobilità

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 22 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi chiude oggi la. Tema centrale dell’edizione 2023 è il risparmio energetico. Appuntamento irrinunciabile per chi vuole impegnarsi davvero sulla stradasostenibilità e del miglioramentoqualitàvita nelle nostre città. In questamilioni di cittadini europei in centinaia di città hanno festeggiato lasostenibile, lanciando in contemporanea un messaggio forte per sensibilizzare tutti al rinnovamento e al cambiamento dei propri stili di vita. Ecco le 5 regole d’oro: utilizzare di più il trasporto pubblico: percorrere un km con un mezzo pubblico, rispetto ad un’auto privata, ...