Attacco durissimo di Vidal | “Quegli scemi del Milan sono fortunati”

(Di venerdì 22 settembre 2023) Arturonon le manda a dire e dal Brasile rivolge una considerazione piuttosto dura nei riguardi deldi Stefano Pioli. Il suo cuore italiano è per la Juventus e per l’Inter, ma sopratutto per Antonio Conte. Arturo, in Serie A, ha seguito passo dopo passo le orme del tecnico leccese. Grande feeling Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

“Non ce l'ho come persona con Mourinho . Ma devo dire quello che penso, non butto fumo negli occhi della gente. Mi hanno rotto il caz**...

Sebbene Mauro Corona abbia seguito la giornalista nella sua nuova avventura a Mediaset, ciò non lo ha risparmiato dal duro attacco ricevuto. Non è ...

Continua a far discutere il caso legato a Paola Egonu , esclusa dall'elenco delle convocate per la q ualificazioni Olimpiche per Parigi 2024 dopo ...

l'intervento del presidente del Consiglio europeo Charles Michel al dibattito del ... è stata colpita nella notte di mercoledì mentre le forze di difesa di Kiev hanno lanciato un...'Burocrazie egoiste', continua Murdoch, 'cercano di mettere a tacere coloro che ne mettono in dubbio la provenienza e lo scopo. Le élite nutrono aperto disprezzo per chi non fa ...

Meghan Markle, l’attacco durissimo di suo padre Thomas: “È crudele, lei…” Velvet Style

Il durissimo attacco di Nasri al medico di Pogba: le sue parole Corriere dello Sport

Una città in Comune accoglie con una dura critica la nuova misura sociale proposta dall'amministrazione. "Grazie alla 'generosità' di questa amministrazione - prosegue il gruppo consiliare di ...Shakira non ne vuole sapere di perdonare l’ex Gerard Piquè, anzi. Se i due non riescono ad avere un confronto diretto a voce, in questi mesi ci ha pensato la cantante colombiana a mettere i suoi senti ...