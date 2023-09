Atp Zhuhai 2023 | programma | orari e ordine di gioco sabato 23 settembre

(Di venerdì 22 settembre 2023) Il, glie l’didell’ATP diper la giornata di23. Si concludono gli ottavi di finale ed entrano in corsa due delle teste di serie più importanti. Korda apre il, mentre Norrie lo chiude. Nel mezzo in campo anche Etcheverry contro Svrcina e soprattutto un intrigante Murray-Karatsev. Di seguito ilgiornaliero. CENTER COURT Ore 07:00 – (4) Korda vs Muller a seguire – Svrcina vs (5) Etcheverry Non prima delle 11:00 – (7) Murray vs Karatsev Non prima delle 13:30 – Polmans vs (2) Norrie SportFace.

Niente da fare per Matteo Arnaldi . Il ligure (n.48 del mondo) è stato eliminato al primo turno dell’ATP250 di Zhuhai (Cina). Un vero peccato per ...

(Cina) - Il tennis continua a regalare spettacolo. Anche fuori dal campo, anche quando le partite arrivano all'epilogo. Singolare siparietto all'250 di, dove lo statunitense Mackenzie McDonald ha sconfitto in tre set l'idolo di casa Juncheng Shang . Il tennista cinese ha cercato in ogni modo di battersi al meglio, ma alla fine è ...Ieri ha esordito nel 250diil sanremese Matteo Arnaldi, numero 48 del mondo. Si è dovuto inchinare al risso Asian Karatsev che lo ha superato in rimonta dopo tre ore e 12 minuti. Non ...

ATP 250 Zhuhai: Arnaldi serve per il match contro Karatsev ma subisce la rimonta del russo e cede in tre set LiveTennis.it

ATP Zhuhai, Arnaldi eliminato al 1° turno: vince Karatsev 6-7, 7-6, 6-2 Sky Sport

Later on Friday, at the ATP 250 event in Zhuhai, China, Australian qualifier Alex Bolt takes on No.1 seed Karen Khachanov. Bolt won his first-round main draw match over Diego Schwartzman, who retired ...ZHUHAI (Cina) - Il tennis continua a regalare spettacolo. Anche fuori dal campo, anche quando le partite arrivano all’epilogo. Singolare siparietto all'ATP 250 di Zhuhai, dove lo statunitense Mackenzi ...