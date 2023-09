Atp Zhuhai 2023 | Khachanov e McDonald ai quarti Avanzano anche Nishioka e Struff

Leggi su sportface

(Di venerdì 22 settembre 2023) Si è chiusa la giornata di partite del torneo Atp di. Il russo Karenha staccato il pass per idi finale, battendo in due set al secondo turno l’australiano Alex Bolt mediante il punteggio di 6-4 6-4. Tutto facile per il tennista russo, che ora dovrà vedersela contro lo statunitense MacKenzie, che a sua volta ha avuto la meglio sul belga Timmer Coppejeans, che si è dovuto arrendere con lo score di 6-4 3-6 2-6. Dall’altra parte del tabellone, invece, il giapponese Yoshihitoha eliminato in due parziali il sudafricano Lloyd Harris dopo due serratissimi tie-break 7-6(4) 7-6(5). Ora sulla strada del nipponico ci sarà il tedesco Jann Lennard, che si è sbarazzato del cileno Christian Garin dopo tre set mediate il ...