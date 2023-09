ATP Chengdu 2023 | solo tre partite causa pioggia Australia esulta con O’Connell e Thompson | Safiullin batte Evans

(Di venerdì 22 settembre 2023) Soltanto tre ledisputate quest’oggi a, in Cina, per il torneo ATP 250 che inaugura la stagione asiatica di tennis. Giornata condizionata fortemente dallanella regione del Sichuan, che permettea tre giocatori di essere già certi dei quarti di finale. Il primo ad ottenere il successo è Christopher; l’no ha avuto la meglio sul giapponese Taro Daniel, in una partita tiratissima ma durata due ore e quaranta minuti: basti pensare che il tiebreak del primo set si conclude sul 12-10 per l’no, mentre nell’ultimo gioco si contano tre palle break e cinque match point. L’unico quarto di finale già definito è quello tra Jordane Roman. L’oceanico domina il primo set ...

Il Tabellone del torneo Atp 250 di Chengdu 2023 , che si svolge nella città cinese su campi in cemento dal 20 al 26 settembre. Si torna in Asia dopo ...

Il programma, gli orari e l'ordine di gioco dell'di2023 per la giornata di sabato 23 settembre. Esordiscono i primi tre giocatori del seeding nel torneo cinese: apre il programma Dimitrov, il cui match è stato rinviato per la pioggia ......ha fatto il suo ingresso dopo il match tra il russo e il britannico posticipando l'incontro della testa di serie n.3 Grigor Dimitrov Sono andati in scena gli ottavi di finale delOpen ,...

Sono andati in scena gli ottavi di finale del Chengdu Open, ATP 250 che si disputa sui campi in cemento del Sichuan International Tennis Center. Tra i match di giornata bottino pieno per gli ...Dopo aver saltato il primo turno (da testa di serie #2 del tabellone) Lorenzo Musetti debutterà sabato al torneo ATP 250 di Chengdu. Avversario sulla carta abbordabile per il 21enne di Carrara che se ...